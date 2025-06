Inter buone notizie dall’infermeria | Thuram e Frattesi recuperano

Ottime notizie dall'infermeria per l'Inter: Thuram e Frattesi sono pronti a scendere in campo contro il Fluminense lunedì sera a Charlotte. Dopo aver superato con successo gli allenamenti di recupero, i due talenti nerazzurri rappresentano una preziosa risorsa per Chivu, che potrà contare su di loro in un match cruciale per la qualificazione al mondiale per club. La loro presenza può davvero fare la differenza nel proseguimento della competizione.

Buone notizie in casa Inter in vista dell’ottavo di finale del Mondiale per Club contro il Fluminense, in programma lunedì sera a Charlotte. Thuram e Frattesi hanno infatti completato regolarmente l’ultimo allenamento previsto dal programma di recupero stilato dallo staff medico nerazzurro. RECUPERI – Marcus Thuram e Davide Frattesi hanno superato i rispettivi acciacchi fisici e saranno a disposizione di Cristian Chivu per il match ad eliminazione diretta. Il centravanti francese si era fermato per un affaticamento ai flessori accusato durante la prima gara del torneo contro il Monterrey. Frattesi, invece, era stato fermato da un affaticamento muscolare dopo gli impegni con la Nazionale, che lo aveva costretto a saltare le prime due gare del girone. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, buone notizie dall’infermeria: Thuram e Frattesi recuperano

In questa notizia si parla di: inter - buone - notizie - thuram

Allenamento Inter, Lautaro ancora a parte: buone notizie per Pavard, Frattesi e Mkhitaryan! - Nella giornata di allenamento ad Appiano Gentile, l’Inter di Simone Inzaghi continua la preparazione per la sfida contro la Lazio.

Sportitalia: “Bonny, accordo di massima Parma-Inter! E per prendere un’altra punta…” Vai su Facebook

Inter, buone notizie da Frattesi e Thuram per Chivu. Ecco quando saranno a disposizione; Inter, buone notizie per Chivu: Pio Esposito a disposizione. Rientro solo parziale per Dumfries; Verso Barcellona-Inter, buone notizie per Simone Inzaghi: Marcus Thuram lavora in gruppo.

Inter, Chivu recupera Frattesi e Thuram: a disposizione col Fluiminense. Ma in attacco… - Per la sfida contro i brasiliani recuperano sia l'attaccante che il centrocampista ... Secondo fcinter1908.it

Thuram e Frattesi in gruppo: giocano Inter-Fluminense? Le condizioni dopo l'infortunio di attaccante e centrocampista - Marcus Thuram e Davide Frattesi sono tornati a lavorare coi compagni: ok per Inter- Da msn.com