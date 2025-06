Inter Biapri | il tifoso dell’Inter leggenda tra i tifosi

Biagio Privitera, alias “Biapri”, non è solo un tifoso dell’Inter: è una vera leggenda vivente tra i supporter nerazzurri. Nato a Catania nel 1958 e ora residente a Roma, ha trasformato la sua passione in un viaggio globale, conquistando il cuore di migliaia di fan sui social. La sua storia dimostra come l’amore per i colori nerazzurri possa superare ogni confine, unendo tifosi di tutto il mondo in un’unica grande famiglia.

"Biapri", l'interista di ferro che fa 65mila km l'anno per seguire la squadra: "Sempre col sorriso" - Catanese d'origine ma romano d'adozione, è un ex manager che si gode la pensione seguendo l'Inter ovunque. Secondo gazzetta.it

