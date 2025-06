Intelligence protagonista della guerra | lo spionaggio che fa la differenza

In un mondo in cui la guerra si combatte spesso nell'ombra, l'intelligence emerge come protagonista indiscusso, determinando esiti e sorprendendo con operazioni decisive. La "guerra dei 12 giorni" tra Israele, Stati Uniti e Iran ne è la prova: dietro ogni mossa, c'è il gioco sottile dello spionaggio che fa la differenza. Ma quanto è veramente potente questa arma invisibile? Scopriamolo insieme, perché il segreto del successo spesso risiede nell'ombra.

Da qualunque angolazione la si voglia analizzare, "la guerra dei 12 giorni" fra Israele, Stati Uniti ed Iran ha un grande protagonista: l'intelligence. È un'operazione di intelligence quella che crea il panico a Teheran con gli omicidi mirati di scienziati e comandanti militari. È l'intelligence che fornisce, probabilmente integrata da nuclei di forze speciali per .

