Instagram a pagamento | cosa significa il messaggio di Meta che ti propone un abbonamento

Se ricevi una notifica da Instagram che ti invita a scegliere tra un abbonamento a pagamento o l’uso della versione senza inserzioni personalizzate, non lasciarti cogliere impreparato. Questa nuova proposta di Meta rappresenta un passo importante verso il rispetto della privacy in Europa, offrendo un’alternativa più trasparente e controllata. Ma cosa fare per decidere se aderire o meno? Continua a leggere.

Per adeguarsi alle norme sulla privacy valide nei Paesi dell'Unione europea Meta ha creato una versione dei suoi prodotti senza inserzione personalizzate, ma per utilizzarla bisogna pagare un abbonamento mensile. Cosa fare se ricevi la notifica da Instagram che ti chiede di scegliere tra le due opzioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

