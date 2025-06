Innovazione d' impresa il progetto lecchese premiato a livello nazionale

Un traguardo prestigioso che conferma il valore dell’innovazione per le imprese lecchesi. Il progetto "Innovazione d'Impresa" del gruppo giovani di Confcommercio Lecco ha ricevuto un riconoscimento a livello nazionale durante l’undicesima edizione di ShareIT, tenutasi al Museo archeologico di Reggio Calabria. Questo risultato rappresenta un passo fondamentale verso il futuro, dimostrando come la creatività e l’impegno possano portare all’eccellenza. Un esempio da seguire per tutte le realtà imprenditoriali italiane.

Importante risultato per il progetto del gruppo giovani di Confcommercio Lecco "Innovazione d'Impresa". Nei giorni scorsi al Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, si è svolta l’undicesima edizione di ShareIT, l’evento annuale organizzato dai giovani imprenditori di Confcommercio. In. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: innovazione - impresa - progetto - nazionale

Ariano Irpino ospita il Progetto BARCAMP: giovani, cultura, innovazione e impresa al centro del dibattito - Ariano Irpino si prepara ad accogliere il progetto Barcamp, un'importante iniziativa dedicata a giovani, cultura, innovazione e imprenditorialità.

Confcommercio Lecco premiata a livello nazionale! Siamo orgogliosi di annunciare che il nostro progetto "Premio Innovazione Giovani Imprenditori" ha ricevuto una menzione speciale al Premio Innovazione per le Imprese del Terziario promosso da Conf Vai su Facebook

Punto Impresa Digitale (@PID_CamCom) Vai su X

Innovazione d'impresa premiata a Reggio Calabria dai giovani di Confcommercio Impese per l'Italia; Piano Transizione 5.0; Digital ACE: il polo di innovazione digitale delle imprese.

"Innovazione d'impresa", il progetto lecchese premiato a livello nazionale - Mattia Maddaluno del gruppo giovani di Confcommercio Lecco illustra in cosa consiste l'apprezzata iniziativa volta a supportare le giovani imprese locali ... Da leccotoday.it

Il Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco premiato per “Innovazione di Impresa” - I Giovani Lecchesi sono stati premiati durante l’11° edizione di ShareIT, organizzato quest’anno a Reggio Calabria Maddaluno: “Credo sia una soddisfazione per tutta Confcommercio Lecco che da subito c ... Scrive msn.com