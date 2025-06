Innocence Masumiyet – La nuova serie turca in arrivo su Canale 5

Canale 5 pronta a conquistare i cuori degli italiani con “Innocence” (Masumiyet), la nuova serie turca che arriverà sabato 12 luglio 2025 in daytime. Tra amore, potere e violenza, questa dramma coinvolgente promette di essere la protagonista delle serate estive, regalando emozioni intense e colpi di scena. Nonostante gli ascolti bassi in Turchia, la serie si mette in gioco per offrire un intrattenimento di qualità, pronto a conquistare il pubblico italiano.

Canale 5 si prepara a intrattenere il pubblico estivo con una nuova coinvolgente dizi turca, Innocence ( Masumiyet ), in partenza sabato 12 luglio 2025 in daytime. Con una trama intensa sul tema “amore, potere e violenza”, la serie promette di essere protagonista delle domeniche estive. In turchia la serie è andata in onda nel 2021 sul canale turco ex fox (ora now). Purtroppo la serie rientra tra quelle cancellate in turchia per bassi ascolti, con soli 13 episodi della durata di 120 minuti circa. Trama. Masumiyet segue la storia di Bahar, una madre sposata di due figli, la cui vita cambia drasticamente dopo che sua figlia di 19 anni si innamora di un uomo sbagliato. 🔗 Leggi su Serietvinpillole.it

Nei weekend di luglio su #Canale5 arriva una nuova serie turca: #Innocence. Ecco la trama. #masumiyet Vai su X

