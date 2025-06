Innocence è l’ennesima turcata di Canale 5

Innocence, la nuova produzione turca in arrivo su Canale 5 il 12 luglio, promette di catturare il pubblico con una trama ricca di emozioni e colpi di scena. Ogni weekend alle 14.30, preparatevi a seguire le intense vicende di Bahar, madre determinata a tutto pur di proteggere la propria figlia. Rimanete con noi per scoprire tutti i dettagli e le anticipazioni di questa serie coinvolgente!

Le dizi non finiscono mai su Canale 5. Il prossimo 12 luglio è pronta a debuttare nel daytime della rete Innocence, nuova produzione turca destinata a tenere banco per tutta l’estate ogni sabato e domenica alle 14.30. Al centro della storia una madre disposta a tutto pur di salvare la giovanissima figlia da una relazione sbagliata. Innocence, trama e anticipazioni. Bahar Yüksel (Deniz Çak?r) è una donna separata con due figli, la cui vita procede serenamente fino a quando la figlia maggiore, Ela (?layda Ali?an), studentessa universitaria diciottenne, si innamora di?lker Ilgaz (Serkay Tütüncü), un affascinante uomo di 35 anni, già fidanzato ufficialmente con?rem Orhun (Deniz I??n). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it