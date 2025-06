Inghilterra Under 21 trionfa all’Europeo battuta in finale la Germania per il quarto titolo della storia | festeggia anche l’ex Juventus Iling-Junior

Un’emozionante notte di calcio si è conclusa con la vittoria dell’Inghilterra Under 21, che ha conquistato il suo quarto titolo europeo battendo la Germania 3-2 ai supplementari. La squadra di Lee Carsley ha dimostrato talento e cuore, regalando un trionfo memorabile. Festeggia anche l’ex Juventus Iling-Junior, simbolo di un successo che consacra i Giovani Leoni tra le stelle del continente. Il futuro del calcio inglese è già brillante.

Inghilterra Under 21 vince l’Europeo, sconfitta in finale la Germania per il quarto titolo della storia: sorride anche l’ex Juventus Iling-Junior. L’ Inghilterra si conferma sul tetto d’Europa. Al termine di una finale spettacolare ed emozionante, i Giovani Leoni guidati dal commissario tecnico Lee Carsley hanno battuto la Germania per 3-2 dopo i tempi supplementari, conquistando il titolo di campioni d’Europa Under 21 per la seconda volta consecutiva. Un trionfo che fa la storia e che proietta questa generazione di talenti nell’olimpo del calcio giovanile. Una finale spettacolare decisa da un subentrato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Inghilterra Under 21 trionfa all’Europeo, battuta in finale la Germania per il quarto titolo della storia: festeggia anche l’ex Juventus Iling-Junior

Europei Under 21, finale: Inghilterra-Germania 2- 2, si va ai supplementari La diretta; Europei Under 21, Inghilterra-Germania 3-2 dopo i tempi supplementari in finale; Inghilterra U21 di nuovo campione d'Europa: Germania battuta ai tempi supplementari. Rivivi la diretta.

L’Inghilterra castiga la Germania in finale dell’Europeo Under 21: gli inglesi trionfano ai supplementari - L' Inghilterra ha meritato la conquista dell'Europeo Under 21 in finale contro la Germania, vincendo ai supplementari 3- Come scrive fanpage.it

Europei Under 21: l’Inghilterra è Campione, Germania ko 3-2 in finale - L’Inghilterra bissa il successo del 2023 e si conferma Campione d’Europa Under 21. Come scrive msn.com