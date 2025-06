Inghilterra U21 sul tetto d' Europa Germania ko 3-2 ai supplementari

Inghilterra U21 conquista il titolo europeo per la seconda volta consecutiva, regalando emozioni intense e un risultato storico. La nazionale degli Young Lions ha affrontato la Germania in una finale da cardiopalma, conclusasi ai supplementari con una rete decisiva di Rowe. Un trionfo che consacra l’Inghilterra come potenza emergente nel calcio giovanile europeo, dimostrando talento, determinazione e un futuro promettente. La vittoria di questa generazione di giovani promette scintille nel panorama calcistico internazionale.

Decisiva una rete di Rowe nell'extra time BRATISLAVA (SLOVACCHIA) - Inghilterra ancora sul tetto d'Europa: la nazionale Under 21 degli Young Lions vince per la seconda volta consecutiva l'Europeo di categoria battendo la Germania. Un successo travolgente della formazione di Carsley, che sembra anche. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Inghilterra U21 sul tetto d'Europa, Germania ko 3-2 ai supplementari

