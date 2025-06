Infortunio Savona che tegola per la Juve | definiti i tempi di recupero del terzino Non tornerà in Italia | i dettagli

L'infortunio di Nicolò Savona scuote la Juventus: un vero colpo per i bianconeri, che dovranno fare a meno del giovane terzino per le prossime settimane. Dopo gli accertamenti di oggi, sono stati definiti i tempi di recupero e le modalità di trattamento, con il giocatore che non tornerà in Italia prima di un certo periodo. Ecco tutti i dettagli e le ultime novità sulla vicenda, che potrebbe influenzare le strategie future della Juventus.

e le ultimissime novità. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Nicolò Savona, uscito dolorante dall’ultimo match disputato giovedì sera contro il Manchester City. Gli accertamenti diagnostici a cui si è sottoposto il calciatore della Juve hanno evidenziato una lesione capsulo-legamentosa di alto grado. Ora il giocatore, che non tornerà in Italia ma resterà negli States con i compagni, rischia almeno due mesi di stop. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Savona, che tegola per la Juve: definiti i tempi di recupero del terzino. Non tornerà in Italia: i dettagli

In questa notizia si parla di: savona - tegola - juve - definiti

Juve, lungo stop per Savona. Lesione capsulo-legamentosa di alto grado per il difensore. La nota - La nota 27/06/2025 | 22:56:37 Brutta tegola in casa Juventus in merito alle condizioni di Nicolò Savona. Riporta informazione.it

Infortunio Savona, esito esami: comunicato ufficiale Juve e tempi di recupero - Cinque gol presi, due segnati per inerzia, e in mezzo il rumore secco di una caviglia che cede, incrinando l'equilibrio già precario di un reparto che da mesi vive sospeso tra cerotti e silenzi. Si legge su informazione.it