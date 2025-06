Infortunio Conceicao scatta il piano Real Madrid | il portoghese recupererà per il big match degli ottavi? Cosa filtra

L'infortunio di Conceicao scuote le strategie del Real Madrid in vista degli ottavi di finale. Il portoghese, rimasto in dubbio, potrebbe tornare in campo grazie a un piano di recupero mirato, alimentando le speranze dei Blancos di schierarlo per il grande match. La sua presenza potrebbe rivelarsi decisiva per la squadra. Cosa filtra in vista della sfida cruciale? Restate sintonizzati per aggiornamenti esclusivi.

in vista del prossimo match. Tra i calciatori della Juventus attualmente non al meglio della condizione c’è anche Francisco Conceicao, rimasto in panchina per affaticamento muscolare nell’ultima sfida contro il Manchester City. Ora Tudor, stando a quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, confida di recupera il calciatore per la sfida da dentro o fuori contro il Real Madrid di martedì sera a Miami. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Conceicao, scatta il piano Real Madrid: il portoghese recupererà per il big match degli ottavi? Cosa filtra

