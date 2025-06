Infiltrazioni dei Casalesi negli appalti processo bloccato e atti in Cassazione

In questa intricata vicenda giudiziaria, il destino del processo contro il clan dei Casalesi si gioca tra tribunali e decisioni di Cassazione. Dopo un iniziale tentativo di avviare il procedimento a Napoli, l’assegnazione definitiva rimane in sospeso, lasciando aperte molte domande sulla lotta alla criminalità organizzata e sulla trasparenza negli appalti pubblici. Sarà la Corte di Cassazione a determinare il futuro di questa battaglia legale, sancendo un importante precedente per la giustizia italiana.

Sarà la Corte di Cassazione a dover decidere dove si svolgerà il processo nato da uno stralcio della maxi inchiesta sulle infiltrazioni del clan dei Casalesi negli appalti, in particolare quelli della Rete Ferroviaria Italiana. In un primo momento il processo era stato incardinato a Napoli ma. 🔗 Leggi su Casertanews.it

