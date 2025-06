Indulto segnale di speranza | carceri sovraffollate la battaglia del garante dei detenuti in Liguria tocca anche i minorenni

Il panorama carcerario ligure rivela una situazione drammatica, con numeri che denunciano sovraffollamento e sofferenza. Tra minorenni coinvolti, servizi sanitari al limite e gesti disperati, il garante Doriano Saracino lancia un forte appello: “Indulto per i...”, un segnale di speranza che potrebbe cambiare le sorti di molti. La speranza è che si ascolti questa voce, aprendo una strada verso riforme concrete e umanitarie.

Oltre 240 minorenni autori di reato presi in carico dai servizi sociosanitario. 118 ricoverati nei reparti di psichiatria. Ben oltre 1000 detenuti in totale nelle carceri sovraffollate. 7 suicidi in cella. Sono solo alcune delle cifre espresse nelle scorse ore dalla relazione del garante ligure dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertĂ personale Doriano Saracino. Quest'ultimo ha lanciato un appello: " Indulto per i reati minori come segnale di speranza ".