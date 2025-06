Individuali atletica master La Sef Macerata protagonista conquistate undici medaglie

Un vero trionfo per la Sef Macerata ai Campionati italiani master su pista di Misano Adriatico! Con 22 atleti al via, la squadra ha conquistato undici medaglie, tra cui tre ori che testimoniano l’eccellenza e la tenacia dei nostri atleti. Da Livio Bugiardini a Patrizia Nardi, il talento e la determinazione si sono distinti, rendendo questa partecipazione un’epica vittoria collettiva. La passione per l’atletica non conosce età, e questi risultati ne sono la prova convincente.

Ben 22 atleti della Sef Macerata hanno partecipato ai Campionati italiani individuali su pista master che si sono disputati a Misano Adriatico. Undici i podi conquistati dalla Sef Macerata: tre ori, due argenti e sei bronzi. Due delle tre medaglie più prestigiose arrivano dall'inossidabile Livio Bugiardini sia nei 100 metri SM75 (con un tempo di 13.86) che nei 200 (28.09 il crono). Il terzo oro lo ha guadagnato Patrizia Nardi nel salto in alto SF70 con la misura di 0.90. I due argenti sono andati a Chiara Morisi nei 400 metri SF55 (che ha tagliato il traguardo in 1:08.09) e Andrea Paoli nel lancio del disco SM60 con la misura di 44.

In questa notizia si parla di: macerata - individuali - master - undici

