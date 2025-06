India la battaglia degli attivisti per salvare le spose bambine

la dura realtà di tradizioni radicate e povertà estrema. Gli attivisti come Tatwashil Kamble si impegnano con coraggio per proteggere le giovani vittime di queste pratiche rischiose e illegali, lottando contro un fenomeno che mette a rischio il loro futuro e i loro diritti fondamentali. La battaglia per salvare le spose bambine in India è più che mai urgente e simbolo di una società che deve evolversi nel rispetto dell'infanzia e della legge.

Con l'arrivo della stagione nuziale, il telefono dell'attivista per i diritti dei minori Tatwashil Kamble non smette mai di squillare. Le segnalazioni arrivano da tutto il Paese: famiglie che, spinte dalla povertà, tentano di far sposare le proprie figlie minorenni. Kamble racconta di aver contribuito a bloccare migliaia di matrimoni illegali: in India, infatti, è vietato dare in sposa ragazze sotto i 18 anni. Ma la legge spesso si scontra con la realtà, dove la speranza di una stabilità economica spinge molti genitori a sacrificare l'infanzia e l'istruzione delle proprie figlie. Secondo i dati dell'Unicef, l'India conta da sola un terzo di tutte le spose bambine nel mondo, con almeno 1,5 milioni di matrimoni di minori ogni anno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - India, la battaglia degli attivisti per salvare le spose bambine

