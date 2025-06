Indennità di vacanza contrattuale | cos’è come funziona e quanto spetta al personale scolastico Tabella

Con l’arrivo del 2025, il personale scolastico si prepara a ricevere un incremento in busta paga grazie all’indennità di vacanza contrattuale (IVC). Ma cosa è esattamente questa indennità e come funziona? Scopriamo insieme i dettagli e la tabella che mostra quanto spetta a ciascun lavoratore, garantendo trasparenza e chiarezza sui tuoi diritti economici.

Con l’avvio del 2025, al personale della scuola spetta un incremento in busta paga, legato all’indennità di vacanza contrattuale (IVC). Secondo quanto comunicato da NoiPA, si tratta di un anticipo economico connesso al prossimo rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2022-2024. Cos’è l’indennità di vacanza contrattuale L’indennità . Indennità di vacanza contrattuale: cos’è, come funziona e quanto spetta al personale scolastico Tabella . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Stipendio giugno 2025 docenti e ATA, online il cedolino: taglio del cuneo fiscale e indennità di vacanza contrattuale. Fino a 400 euro in più - Ottieni subito il cedolino di giugno 2025, disponibile nell'area riservata di NoiPA! Docenti e ATA con contratti fino a fine agosto o giugno possono scoprire le novità: il taglio del cuneo fiscale e l’indennità di vacanza contrattuale, che portano fino a 400 euro in più in busta paga.

