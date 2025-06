Indagati tre agenti della penitenziaria di Prato | hanno permesso l’aggressione a Vasile Frumuzache

Un episodio inquietante scuote il carcere di Prato: tre agenti della polizia penitenziaria sono indagati per aver consentito l’aggressione a Vasile Frumuzache, reo confesso di gravi delitti. La vicenda solleva dubbi sulla gestione e la sicurezza all’interno delle strutture penitenziarie italiane. Mentre gli agenti saranno ascoltati dalla procura, si apre un dibattito sul rispetto delle norme e sulla tutela dei diritti di tutti i detenuti.

Tre agenti della polizia penitenziaria in servizio al carcere di Prato sono finiti sotto inchiesta in relazione all'aggressione subita da Vasile Frumuzache, detenuto reo confesso dei delitti di Ana Maria Andrei e Denisa Maria Adas. I tre – un 24enne di Caserta, un 40enne di Belvedere Marittimo e un 45enne di Napoli – sono accusati di rifiuto di atti d'ufficio e lesioni colpose e saranno ascoltati dalla procura. Secondo l'accusa, nonostante le indicazioni impartite dalla magistratura al comandante dell'istituto penitenziario e l'impegno assunto nel garantire l'incolumità del detenuto, il 6 giugno un altro carcerato fu «lasciato del tutto libero di versargli un pentolino di olio bollente, intriso di un bicchiere di zucchero, sul volto e sugli arti», provocando gravi ustioni.

