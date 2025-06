Incrocio temuto o sperato? Inzaghi può ritrovare l’Inter! – CdS

L’incrocio tra Inzaghi e l’Inter si fa sempre più realistico: con la vittoria dell’Al Hilal contro il Pachuca, Simone si qualifica agli ottavi di finale del Mondiale per Club, pronto ad affrontare il Manchester City. E se fosse proprio un ritorno in nerazzurro in veste di avversario? Un’eventualità che accenderebbe certamente emozioni contrastanti e nuove sfide da affrontare. La storia potrebbe sorprendere ancora, lasciando tutti senza fiato.

Con la vittoria del suo Al Hilal contro il Pachuca con il punteggio di 2-0, Simone Inzaghi si qualifica agli ottavi di finale del Mondiale per Club: ad attenderlo il Manchester City, con la certezza dell’incrocio con l’Inter in caso di vittoria dei sauditi e dei nerazzurri. LA CERTEZZA – L’Inter e Simone Inzaghi potrebbero clamorosamente incontrarsi, questa volta da avversari, dopo solo poche settimane dalla propria separazione. Tale realtà, che qualsiasi grande sceneggiatore avrebbe immaginato a corredo del “grande addio”, è al contempo così vicina e così lontana dal realizzarsi. Vicina perché “basterebbe” a nerazzurri e Al Hilal vincere i rispettivi match degli ottavi di finale del Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Incrocio temuto o sperato? Inzaghi può ritrovare l’Inter! – CdS

