Incidenti stradali e constatazione amichevole | dal 1° luglio arriva il modulo digitale Cid e servirà lo Spid

Dal 1° luglio 2025, gli automobilisti italiani assisteranno a una vera rivoluzione nel mondo delle assicurazioni: il tradizionale modulo di constatazione amichevole sarà sostituito dal modello digitale CAI, integrato con SPID e servizi come Servi224. Questa innovazione rivoluzionerà le procedure e semplificherà la gestione degli incidenti stradali, rendendo tutto più rapido ed efficiente. È il momento di conoscere da vicino questa novità e scoprire cosa cambierà per te sulla strada.

Il Cid (constatazione amichevole di incidente) per come lo conoscevamo non esisterà più. Ormai è questione di giorni: dal 1° luglio 2025 per gli automobilisti italiani subentrerà infatti una piccola rivoluzione sul fronte assicurativo. Diventerà operativo il modello digitale Cai, la Constatazione. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: constatazione - amichevole - luglio - digitale

Arriva la constatazione amichevole digitale: come funziona e cosa cambia in caso di incidente - La Constatazione Amichevole di Incidente (CAI) si modernizza con la sua versione digitale, semplificando la gestione degli incidenti stradali.

Pene più severe per chi maltratta gli animali: il 1 luglio 2025 entrerà ufficialmente in vigore la “legge Brambilla”, che introduce nel Codice penale reati specifici per chi maltratta, tortura e uccide gli animali, tutti: animali da compagnia, animali selvatici o da allev Vai su Facebook

Dal 1 luglio arriva il Cid digitale: la constatazione amichevole si fa anche online; Incidenti stradali: il Cid diventa digitale dal primo luglio. La constatazione amichevole anche su smartphone, tablet o pc; Dal 1° luglio la constatazione amichevole CAI (ex CID) diventa anche digitale, cosa cambia.

Dal 1 luglio arriva il Cid digitale: la constatazione amichevole si fa anche online - Dal prossimo 1° luglio, infatti, diventa operativo il modulo Cai digitale, la Constatazione Amichevole di Incidente che i proprietari di autoveicoli coinvolti in un sinistro stradale devono presentare ... Da ansa.it

Cid digitale dal 1° luglio in tutta Italia, come funziona - Dal 1° luglio le compagnie assicurative dovranno mettere a disposizione dei clienti app o piattaforme sul sito per permettere la compilazione online della constatazione amichevole ... Scrive quifinanza.it