Incidente tra uno scooter e un' auto muore Leandro Garbin

Un tragico incidente lungo la superstrada vicino a Cassino si è concluso con la perdita di Leandro Garbin, 42 anni, noto imprenditore locale. Dopo giorni di speranza e cure intensive al San Camillo di Roma, l'uomo non è riuscito a superare le ferite riportate nello scontro tra scooter e auto. Un dramma che scuote la comunità e ci ricorda quanto la sicurezza sulla strada sia una priorità imprescindibile.

Incidente tra uno scooter e un'auto, muore dopo giorni dall'impatto il 42enne Leandro Garbin. L'uomo, che gestiva una nota attività commerciale in piazza San Giovanni a Cassino, era stato trasferito al San Camillo di Roma dopo l'incidente avvenuto lungo la superstrada, nei pressi dello svincolo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

