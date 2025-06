Incidente tra scooter e auto a Mondragone morto il 16enne Luigi Petrella | caccia al pirata della strada

Una tragica notte a Mondragone, dove un incidente tra scooter e auto ha portato alla perdita di Luigi Petrella, un ragazzo di appena 16 anni. La comunità è sconvolta e le autorità sono in caccia del pirata della strada fuggitivo. La vicenda ha scosso tutti: ora, la speranza è di far luce su quanto accaduto e assicurare giustizia per Luigi. Restate con noi per gli aggiornamenti più recenti.

Incidente nella notte a Mondragone tra uno scooter e un’auto: morto un giovane di 16 anni, Luigi Petrella. Si cerca il pirata che è poi scappato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Incidente tra scooter e auto a Mondragone, morto il 16enne Luigi Petrella: caccia al pirata della strada

