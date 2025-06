Incidente tra auto e moto sulla Mingardina | un ferito

Un altro episodio nel salernitano scuote la comunità: questa sera, sulla Mingardina, un incidente tra auto e moto ha causato un ferito. La strada che collega Palinuro a Marina di Camerota si è trasformata in scena di un dramma, lasciando dietro sé preoccupazione e interrogativi. Fortunatamente, le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione e garantire le cure necessarie. Restate con noi per aggiornamenti e dettagli sulla vicenda.

Ancora un incidente nel salernitano. Questa sera, intorno alle 19.30, un’auto e una moto si sono scontrate lungo la Mingardina, la strada che collega Palinuro con Marina di Camerota. Ad avere la peggio è stato il motociclista – un uomo residente a Foria di Centola – che è rimasto ferito e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - auto - moto - mingardina

Cortona, grave incidente a Tavarnelle: scontro moto-auto, 37enne portato in ospedale - Un episodio drammatico scuote Tavarnelle di Cortona: uno scontro tra moto e auto sulla Sr71 ha lasciato un 37enne gravemente ferito.

Tragedia sulla Cilentana, a perdere la vita in moto Ivan La Monica: Eboli sotto shock Avrebbe festeggiato il suo trentesimo compleanno tra due settimane Ivan La Monica, il giovane ebolitano rimasto vittima di un drammatico incidente stradale avvenuto quest Vai su Facebook

Incidente tra auto e moto sulla Mingardina: un ferito; Mingardina, scontro tra auto e moto: centauro in ospedale; Incidente sulla Mingardina: scontro tra auto e moto, un ferito lieve.

Mingardina, scontro tra auto e moto: centauro in ospedale - Brutto incidente questa mattina sulla Mingardina, strada che collega la Cilentana alle località costiere di Camerota e Palinuro, dove si ... Riporta msn.com

Incidente ad Acerra, scontro auto-moto: morto papà 37enne, il figlio di 5 anni lotta per la vita - Da ieri sera una folla di parenti e amici si è assiepata in trepidante attesa davanti al pronto soccorso dell'ospedale Santobono di Napoli. Riporta ilmattino.it