Incidente sulla via Salaria perde la vita un altro motociclista

Un'ondata di tristezza scuote la cronaca stradale: un altro motociclista ha perso la vita sulla via Salaria, segnando il secondo incidente mortale in meno di ventiquattro ore. Dopo il tragico episodio sulla Trionfale, le forze dell'ordine sono intervenute intorno alle 16 di sabato 28 giugno, cercando di fare luce su questa tragedia. La sicurezza delle nostre strade continua a essere una priorità , e questa serie di incidenti ci invita a riflettere sull’importanza di prudenza e attenzione alla guida.

È il secondo motociclista a perdere la vita in meno di ventiquattr’ore. Dopo il centauro deceduto, nella serata del 27 giugno, in un incidente stradale sulla Trionfale, si è verificato un altro sinistro con esito mortale. Intorno alle ore 16 di sabato 28 giugno le pattuglie della polizia. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Grave incidente in via Salaria a Roma: motociclista di 43 anni perde la vita in scontro solitario - Un motociclista italiano di 43 anni perde la vita in un incidente su via Salaria a Roma; la Polizia Locale di Roma Capitale indaga sulle cause mentre il traffico subisce rallentamenti significativi. Riporta gaeta.it

Roma, grave incidente sulla Salaria: morto un motociclista. Aveva 43 anni - Intorno alle 16 di sabato 28 giugno un motociclista è morto a seguito di un grave incidente in via Salaria. Scrive msn.com