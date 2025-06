Incidente sulla Trionfale perde il controllo della moto | morto un uomo

Tragedia lungo la via Trionfale, nei pressi del San Filippo Neri. Era la tarda serata di ieri, venerdì 27 giugno, quando un uomo a bordo della sua moto Honda 1000 ha perso il controllo del mezzo, finendo sull’asfalto. Il conducente, 56 anni, è deceduto sul posto. Incidente Trionfale, morto un uomo in un drammatico impatto che scuote ancora la comunità, lasciando un vuoto difficile da colmare.

