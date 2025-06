Incidente sulla Tarquiniense | tre auto coinvolte una si ribalta

incidente sulla Tarquiniense: tre auto coinvolte e una si ribalta, creando un importante disservizio nel traffico durante il rientro dalle località balneari. L’incidente, avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 15, ha suscitato preoccupazione tra i cittadini, soprattutto per le conseguenze sulla viabilità e le possibili ferite dei coinvolti. Le autorità stanno ancora gestendo la scena e fornendo aggiornamenti sulle condizioni di chi era alla guida.

Cinque feriti in un incidente sulla sp tarquiniese vicino tuscania, coinvolte tre auto - Incidente sulla sp Tarquiniese vicino a Tuscania coinvolge tre veicoli, cinque persone ricoverate all’ospedale Santa Rosa di Viterbo; traffico rallentato e indagini in corso sulle cause dello scontro. Come scrive gaeta.it