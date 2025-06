Incidente sulla Sr71 | motociclista in gravi condizioni trasportato in elisoccorso

Un grave incidente si è verificato questa mattina alle 11:30 sulla SR71, coinvolgendo un motociclista e un’auto. La collisione ha provocato ferite serie all’uomo di 37 anni, trasportato in elicottero in condizioni critiche. La scena, ancora sotto shock, solleva domande sulla sicurezza delle strade e sulla prevenzione degli incidenti. Restate con noi per aggiornamenti e approfondimenti su questa drammatica vicenda.

Scontro tra moto e auto alle 11:30 del mattino. Grave incidente stradale questa mattina, 28 giugno, lungo la Strada Regionale 71, dove un motociclista è rimasto ferito in modo serio in seguito a una collisione con un'autovettura. L'impatto si è verificato attorno alle 11:30. Ferito un uomo di 37 anni: trasporto d'urgenza in elicottero. A rimanere gravemente ferito è stato un uomo di 37 anni, che dopo l'urto è stato sbalzato dalla moto, finendo all'interno di una siepe a bordo carreggiata. Le condizioni del centauro sono apparse subito critiche: è stato infatti classificato in codice rosso (codice 3) e trasferito d'urgenza al Policlinico Le Scotte di Siena.

