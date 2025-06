Incidente sul Raccordo Avellino-Salerno | auto si ribalta nei pressi di Montoro

Un incidente sul Raccordo Autostradale Avellino-Salerno, nei pressi di Montoro, scuote ancora i residenti. Un'auto si è ribaltata e si trova fuori strada, creando disagi e preoccupazioni tra gli automobilisti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per gestire la situazione e garantire la sicurezza. Restate sintonizzati per aggiornamenti su questa dinamica e sulla circolazione.

