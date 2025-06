Incidente sul Raccordo Avellino-Salerno | auto si ribalta e finisce fuori strada

Un altro grave incidente scuote il raccordo Avellino-Salerno, questa volta a Montoro. Un'auto si è ribaltata e finita fuori strada, creando paura e disagi tra i pendolari. Le autorità sono immediatamente intervenute per soccorrere i feriti e valutare le cause dell'accaduto. La sicurezza stradale resta una priorità: più che mai, è fondamentale rispettare i limiti di velocità e prestare attenzione alla guida.

