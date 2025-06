Incidente stradale in piena notte a Torino | scontro tra autobus e macchina tre persone ferite

Una notte drammatica a Torino: un grave incidente tra un autobus GTT e un’auto si è verificato tra via Genova e via Sommariva, causando tre feriti e un intervento tempestivo dei soccorritori. Poco prima dell’1, il violento scontro ha coinvolto diverse persone, tra cui il conducente rimasto incastrato nell’abitacolo. La situazione è ancora sotto controllo e le autorità stanno indagando sulle cause di questo tragico episodio.

Incidente stradale nella notte tra il 27 e il 28 giugno 2025, a Torino. Poco prima dell’1, un’auto e un pullman Gtt si sono scontrati all’incrocio tra via Genova e via Sommariva. Il conducente della prima è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo ed è stato portato all’ospedale Cto di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

