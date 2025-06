Incidente nella notte auto si schianta contro guardrail | muore 52enne

Una notte drammatica a Pontecagnano, dove un tragico incidente ha spezzato una vita. Un'auto, una Mercedes Benz Gla, si è schiantata contro il guardrail in via Mar Ionio, provocando la morte di un uomo di 52 anni. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma purtroppo non hanno potuto salvare il conducente. Una tragedia che scuote la comunità e ricorda quanto sia fragile la vita sulla strada.

Tragico incidente stradale, la scorsa notte, in via Mar Ionio a Pontecagnano, dove un'automobile (Mercedes Benz Gla) si è schinatata contro il guard rail sul lato sinistro della carreggiata. I soccorsi Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Salerno che hanno estratto il corpo del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

