Incidente nella notte a Napoli moto contro auto a Chiaiano | gravissimo un ragazzo

Un drammatico incidente nella notte a Napoli scuote Chiaiano: una moto si è scontrata violentemente con un’auto in via Scaglione, lasciando un ragazzo gravemente ferito. La sua prognosi resta riservata mentre i soccorritori sono intervenuti tempestivamente. La città si stringe intorno alla famiglia del giovane, sperando in un rapido miglioramento. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa tragedia che ha colpito la comunità napoletana.

Lo scontro si è verificato nella notte in via Scaglione, zona settentrionale di Napoli: molto grave un giovane, alla guida della moto, che è ricoverato in prognosi riservata in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

