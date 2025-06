Incidente nella notte a Napoli moto contro auto a Chiaiano | gravissimo un ragazzo di 18 anni

Una notte drammatica a Napoli: un grave incidente nella zona di Chiaiano ha coinvolto una moto e un’auto in via Scaglione, lasciando un ragazzo di soli 18 anni in condizioni critiche. L’intera città si stringe attorno alla famiglia del giovane, mentre le autorità indagano sugli eventi che hanno portato a questa tragedia. La comunità spera in un miglioramento delle sue condizioni e si chiede come prevenire simili incidenti in futuro.

Lo scontro si è verificato nella notte in via Scaglione, zona settentrionale di Napoli: molto grave un giovane, alla guida della moto, che è ricoverato in prognosi riservata in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Napoli, tragico incidente in tangenziale: moto contro auto, morti due centauri

Napoli, grave incidente stradale nella notte: scontro moto-auto, 18enne in gravi condizioni - Questa notte alle 02:30 di è verificato un grave incidente stradale all'intersezione di Via Emilio Scaglione con Via Marco Rocco di Torrepadula. Riporta msn.com