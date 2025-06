Incidente mortale sulla A1 marito e moglie tornavano a Bisceglie dopo la laurea della figlia

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Bisceglie, dove marito e moglie, Emanuele Cosmai e Patrizia Firrao, hanno perso la vita sulla A1 mentre tornavano a casa dopo la laurea della figlia. Un evento che ha lasciato tutti sconvolti, coinvolgendo anche due feriti gravi e una scena che rimarrà impressa nei cuori di chi li conosceva. La tragedia ci ricorda quanto la vita sia fragile e imprevedibile.

Sono Emanuele Cosmai, di 57 anni, e sua moglie Patrizia Firrao, di 58, entrambi di Bisceglie, nel nord Barese, le vittime dell'incidente avvenuto ieri sera sulla autostrada A1 all'altezza del bivio per la diramazione Roma Sud. Con loro in auto c'erano una delle loro figlie, e un carabiniere collega dell'altra figlia della coppia. I due sono rimasti feriti gravemente e sono stati trasportati in ospedale. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Incidente mortale sulla A1, marito e moglie tornavano a Bisceglie dopo la laurea della figlia

