Incidente mortale a Cisterna perde la vita un giovane di 19 anni

Una tragedia scuote Cisterna: un giovane di soli 19 anni perde la vita in un tragico incidente stradale in Via Nettuno. La comunità si stringe nel dolore, mentre le autorità indagano sulle cause di questa perdita troppo precoce. In momenti come questi, il ricordo di chi ci ha lasciato deve diventare un monito per tutti, affinché incidenti simili possano essere evitati e la sicurezza stradale rafforzata.

Una mattinata di dolore per Cisterna, che piange l'ennesima vittima della strada. A perdere la vita un ragazzo di neppure 19 anni: li avrebbe compiuti il prossimo primo luglio. È successo in Via Nettuno, all'incrocio con via Santa Maria Goretti. Sul posto la polizia locale e i sanitari del 118. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: cisterna - vita - anni - incidente

Ha ucciso un benzinaio durante una rapina; individuato, ha confessato. E’ un ragazzo di 18 anno. Una vita spezzata per 570 euro. Si nascondeva a Cisterna - Un omicidio che lascia senza parole: un ragazzo di soli 18 anni ha spezzato una vita per 570 euro. La comunità di Tor San Lorenzo è sconvolta dalla freddezza di Marco Adamo, il giovane arrestato per la morte del benzinaio Nahid Miah.

Un impatto devastante. Per evitare un camion cisterna, oggi pomeriggio, Luigi Corrado, 23 anni, residente Recale, nel casertano, ha perso la vita in un drammatico incidente. Il giovane si è schiantato con la proprio moto contro un muretto di cemento. È deced Vai su Facebook

Danilo Roselli, il ciclista investito e ucciso da un'auto; Tragedia a Latina: giovane di 29 anni precipita dall’ottavo piano per farsi un selfie; Incidente in moto, muore a 50 anni. Ferita una ragazzina.

Drammatico incidente alla periferia di Cisterna: muore giovane di soli 19 anni - La strada è stata chiusa per accertamenti e il traffico è stato deviato su via Reynolds. Secondo latinaquotidiano.it

Tragico incidente su via Nettuno, la vittima è un 19enne - Incidente autonomo questa mattina sulla strada che collega il centro di Cisterna alla Pontina, all'altezza dell'uscita di via Santa Maria Goretti. Segnala latinaoggi.eu