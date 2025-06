Incidente lungo la Sr71 | grave un motociclista

Grave incidente lungo la Sr 71 questa mattina a Siena, dove un motociclista è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Le Scotte dopo uno scontro con un'auto. L'incidente, avvenuto alle 11.30, ha richiesto l'intervento immediato dei soccorritori. La dinamica e le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, ma l’intera comunità si stringe attorno alle vittime in un momento di grande preoccupazione.

