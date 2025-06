Incidente in Tangenziale | scontro tra auto e moto traffico bloccato in entrambe le direzioni

Un incidente spettacolare si è verificato questa mattina sulla Tangenziale Nord di Torino, causando code e disagi in entrambe le direzioni. Una Toyota Yaris e una Harley Davidson si sono scontrate intorno alle 10:30 a Savonera, frazione di Collegno, bloccando il traffico e lasciando gli automobilisti in attesa di chiarimenti e interventi. La dinamica dell’incidente e le condizioni del motociclista sono ancora da chiarire, ma le autorità sono al lavoro per ripristinare la normalità.

Incidente stradale intorno alle 10,30 di oggi, sabato 28 giugno 2025, lungo la Tangenziale Nord di Torino. Una Toyota Yaris e una Harley Davidson si sono scontrate all’altezza di Savonera (frazione di Collegno), in direzione Piacenza. Il conducente della moto, ferito, è stato trasportato in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

