Incidente in Moto2 ad Assen | Salac subisce una brutta caduta dopo il contatto con Alonso Lopez

Un incidente spettacolare scuote le qualifiche di Moto2 ad Assen, coinvolgendo Salac e Alonso Lopez. Dopo un contatto ravvicinato, il pilota Salac vola via dalla moto e finisce nella ghiaia, suscitando preoccupazione tra appassionati e addetti ai lavori. Entrambi i motociclisti sono stati immediatamente trasportati al centro medico per valutazioni. La gara si avvicina e l’attenzione ora si concentra sul loro stato di salute e sulle ripercussioni sulla competizione. Continua a leggere…

Brutto incidente in Moto 2 durante le qualifiche. Contatto tra Lopez e Salac con quest'ultimo che vola via dalla moto ritrovandosi nella ghiaia. Entrambi sono stati portati al centro medico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incidente - salac - contatto - lopez

Incidente in Moto2 ad Assen: Salac subisce una brutta caduta dopo il contatto con Alonso Lopez; Moto2 Assen: Diogo Moreira non si ferma, terza pole consecutiva; Assen 2025, Qualifiche: Moreira ancora in pole position | FP - Risultati - Moto 2.

Incidente in Moto2 ad Assen: Salac subisce una brutta caduta dopo il contatto con Alonso Lopez - Contatto tra Lopez e Salac con quest'ultimo che vola via dalla moto ritrovandosi nella ghiaia ... Come scrive fanpage.it