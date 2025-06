Incidente in Formula 2 Austria paura per Meguetounif | si ribalta due volte – Video

Un incidente spettacolare e spaventosamente vicino alla tragedia ha scosso la gara Sprint di Formula 2 in Austria: Sami Meguetounif, del team Trident, si è ribaltato due volte al terzo giro. La scena ha lasciato tutti senza fiato, ma per fortuna il pilota è uscito illeso. Un episodio che ci ricorda quanto la sicurezza sia fondamentale in pista e quanto il destino possa cambiare in un attimo.

(Adnkronos) – Spaventoso incidente oggi alla gara Sprint di Formula 2 in Austria, fortunatamente senza conseguenze. Sami Meguetounif, del team Trident, si è ribaltato per ben due volte al terzo giro di pista. Fortunatamente il pilota è uscito illeso dal doppio volo. Coinvolti anche Lindblad e Browning, anche loro usciti dall'incidente senza danni. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

