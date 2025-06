Incidente in autostrada | morti marito e moglie pugliesi tornavano dalla seduta di laurea della figlia a Roma Gravi l' altra figlia e il fidanzato

Una tragedia sconvolgente ha colpito una famiglia pugliese, coinvolta in un incidente mortale sull'autostrada mentre tornava da un momento di gioia: la laurea della loro figli. La perdita di Emanuele Cosmai e Patrizia Firrao ha lasciato un vuoto profondo, mentre le giovani vittime e il loro fidanzato lottano tra la vita e la speranza. Una vicenda che ci ricorda quanto possa essere fragile la vita e l'importanza di preservarla.

Tornavano a Bisceglie da Firenze dove avevano assistito alla laurea della figlia il 57enne Emanuele Cosmai e la moglie, 58enne, Patrizia Firrao, quando hanno trovato la morte all'altezza di Roma,. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Incidente in autostrada: morti marito e moglie pugliesi, tornavano dalla seduta di laurea della figlia (a Roma). Gravi l'altra figlia e il fidanzato

Morti in scontro su A1, tornavano a Bisceglie da laurea figlia - Sono Emanuele Cosmai, di 57 anni, e sua moglie Patrizia Firrao, di 58, entrambi di Bisceglie, nel nord Barese, le vittime dell'incidente avvenuto ieri sera sulla autostrada A1 all'altezza del bivio pe ... Si legge su ansa.it

Schianto A1, Emanuele Cosmai e Patrizia Firrao tornavano a Bisceglie dopo la laurea della figlia - Erano di ritorno a casa, verso Bisceglie (Bat) dopo i festeggiamenti per la laurea della figlia, quando un tir avrebbe preso in pieno la macchina in cui viaggiavano Emanuele Cosmai, guardia campestre ... Segnala informazione.it