Incidente in autostrada all’altezza del bivio per Roma sud | morti marito e moglie di Bisceglie Feriti i due figli e il conducente di un automezzo

Un tragedia sfiorata sulla A1, all'altezza del bivio per Roma Sud: un grave incidente ha tolto la vita a una coppia di Bisceglie, lasciando feriti i loro figli e il conducente. Un episodio che scuote profondamente la comunità e ci ricorda quanto sia fragile la vita sulle strade. La dinamica dell’incidente e le testimonianze emergono mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni dei feriti.

È accaduto nel tardo pomeriggio, ieri. Scontro in autostrada A1, all'altezza del bivio per Roma sud. L'impatto fra un camion e un'automobile ha provocato la morte sul colpo di marito e moglie, 58 e 57 anni, di Bisceglie. I due figli sono rimasti feriti, così come il guidatore dell'automezzo.

