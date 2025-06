Incidente in Appennino grave un motociclista soccorso dall' eliambulanza

Un incidente in Appennino scuote la comunità di Frassinoro: questa mattina, un motociclista di 35 anni è rimasto gravemente ferito in una caduta autonoma in zona La Croce. Soccorso tempestivamente dall’eliambulanza, le sue condizioni sono ancora da valutare, mentre le autorità cercano di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Restate aggiornati per ulteriori dettagli su questa tragedia che evidenzia i rischi delle strade di montagna.

Questa mattina intorno alle ore 13 si è verificato un grave incidente in zona La Croce, località di Frassinoro. Protagonista un motociclista di 35 anni che, stando ai primi rilievi, sarebbe stato coinvolto in una caduta autonoma, senza il coinvolgimento di altri mezzi. Sul posto si è portata. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - grave - motociclista - appennino

