Incidente frontale tra auto a Capaccio Paestum | due feriti

Un tragico incidente frontale a Capaccio Paestum scuote la comunità: due auto, una Fiat 500 e una Volkswagen Polo, si sono scontrate violentemente questa mattina nella zona di Gromola. I conducenti sono rimasti feriti e sono stati prontamente soccorsi dai sanitari del 118. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, mentre le autorità lavorano per chiarire i dettagli di questa dolorosa vicenda.

Paura, questa mattina, in località Gromola a Capaccio Paestum, dove due auto (Fiat 500 e Wolkswagen Polo) si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento. I soccorsi Nel violento impatto sono rimasti feriti i due conducenti. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e gli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

