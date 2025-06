incidente a1 chi erano marito e moglie morti mentre tornavano a bisceglie dopo una laurea

Il tragico incidente sull'autostrada A1 ha strappato dalla vita Emanuele Cosmai, 57 anni, e sua moglie Patrizia Firrao, 58 anni, due stimati cittadini di Bisceglie. Mentre tornavano a casa dopo la laurea di una delle loro figlie, la loro auto si è scontrata con un furgone all'altezza del bivio per Roma Sud, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità . La famiglia, unita e colpita nel cuore, ora affronta un dolore profondo che lascia senza parole.

