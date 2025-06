Incidente a Usseglio | ciclista cade nel lago artificiale di Malciaussia

Un incidente drammatico si è verificato oggi al lago di Malciaussia, frazione di Usseglio, dove una ciclista è finita in acqua improvvisamente. Le operazioni di salvataggio sono state tempestive e complesse, coinvolgendo sia l’elicottero Drago dei vigili del fuoco sia l’elisoccorso. Fortunatamente, la donna è stata recuperata illesa e le sue condizioni sono stabili. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza della rapidità e dell’efficienza nei soccorsi in zone impervie.

