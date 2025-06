Incidente a Nembro schianto tra un’auto e una moto | morto centauro 53enne

Tragedia questa mattina a Nembro, dove uno scontro tra un’auto e una moto si è trasformato in una dolorosa perdita. Il tragico incidente sulla strada che collega Nembro a Selvino ha causato la morte del centauro, un uomo di 53 anni. La collisione violenta ha lasciato una comunità sgomenta, chiedendosi cosa sia realmente accaduto e come prevenire simili tragedie in futuro.

Bergamo, 28 giugno 2025 – Tragico incidente tra un’auto e una moto questa mattina verso le 10.30, sulla strada che da Nembro porta a Selvino, alla deviazione per Lonno, nella Bergamasca. Stando a una prima ricostruzione, l’auto saliva da Nembro verso Selvino, quando avrebbe svoltato verso Lonno e, a quel punto, si sarebbe scontrata con la moto che stava scendendo dall’altopiano. Un impatto molto violento, che non ha lasciato scampo al centauro, un 53enne. Immediata l’allerta al 112 che ha portato sul posto un’ambulanza e un’automedica, oltre all’elicottero che è decollato dall’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente a Nembro, schianto tra un’auto e una moto: morto centauro 53enne

