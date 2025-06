Incidente a Monte Mario investito mentre torna a casa | muore in ospedale Si cercano testimoni

Tragedia a Monte Mario: un uomo investito mentre tornava a casa in via delle Calasanziane ha perso la vita dopo tre giorni di agonia in ospedale. La vicenda, ancora avvolta nel mistero, solleva numerosi interrogativi. Le autorità, impegnate nelle indagini per omicidio stradale, stanno cercando testimoni e dettagli per ricostruire con precisione quanto accaduto. È fondamentale che chiunque abbia assistito o abbia informazioni si faccia avanti, contribuendo a fare luce su questa tragica vicenda.

È morto dopo tre giorni di agonia l’uomo investito in via delle Calasanziane, in zona Pineta Sacchetti. Una vicenda oscura, ancora tutta da chiarire. Già perché per chi indaga adesso per omicidio stradale ci sono degli elementi che non tornano. I vigili stanno cercando di ricostruire cosa sia. 🔗 Leggi su Romatoday.it

