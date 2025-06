Inchiesta su Gambino la difesa di un imprenditore | I soldi alla moglie? I migranti del mio centro curavano lì i loro denti

L'inchiesta su Gambino svela un intreccio di accuse che coinvolgono un imprenditore, tangenti e presunti favori ai migranti del centro. Francesco Fracchiolla, accusato di aver versato tangenti all'ex assessore, fa ricorso al Riesame, mentre prosegue l'analisi dei telefoni: i primi riscontri sono nelle mani della polizia, aprendo nuovi scenari sul caso. La vicenda si fa sempre più intricata, rivelando dettagli sorprendenti e inquietanti.

Francesco Fracchiolla, accusato di aver pagato tangenti all’ex assessore, fa ricorso il Riesame. Prosegue intanto l’esame dei telefoni: primi risconti in mano alla polizia. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Inchiesta su Gambino, la difesa di un imprenditore: “I soldi alla moglie? I migranti del mio centro curavano lì i loro denti”

Tangenti e dossier anti-Salis, le carte dell’inchiesta sull’ex assessore Gambino: “Manovre anche sulle Regionali” - Un’inchiesta scottante scuote il panorama politico e imprenditoriale: tangenti, dossier e favori si intrecciano in un intricato mosaico di manovre oscure.

Inchiesta su Gambino, la difesa di un imprenditore: “I soldi alla moglie? I migranti del mio centro curavano lì i loro denti” - Francesco Fracchiolla, accusato di aver pagato tangenti all’ex assessore, fa ricorso il Riesame. Riporta ilsecoloxix.it

Inchiesta corruzione, l’ex assessore Gambino rivelò indagine a imprenditore amico e cercò di influenzarla - Dalle carte della procura emergono i tentativi di influenzare le indagini su una rissa avvenuta in un locale: in cambio avrebbe ricevuto regali e favori per lo studio odontoiatrico della moglie ... Si legge su msn.com