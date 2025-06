Inchiesta su appalti e mazzette obbligo di dimora per assessore comunale

Un'ombra di scandalo scuote il Comune di Licata: l'inchiesta sugli appalti truccati e le mazzette porta all'obbligo di dimora per l'assessore Maria Sitibondo. La decisione del Gip di Agrigento mette in luce un'indagine che rischia di sconvolgere la politica locale, coinvolgendo anche figure di rilievo come l'architetto Salvatore Alesci. Rimanete con noi per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda che sta facendo tremare la cittĂ .

Inchiesta su appalti e mazzette, scatta l'obbligo di dimora per l'assessore comunale di Licata Maria Sitibondo. A disporlo è stato il Gip del tribunale di Agrigento Giuseppa Zampino, che ha anche sottoposto ai domiciliari l'architetto Salvatore Alesci. Sono queste le piĂą recenti novitĂ nel. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: inchiesta - appalti - mazzette - obbligo

La presunta "banda" che gestiva gli appalti pubblici, clamorosa svolta nell'inchiesta: l'ingegnere torna libero - Clamorosa svolta nell'inchiesta sulla presunta "banda" degli appalti pubblici in Agrigentino: l'ingegnere, indicato come il capo dell'organizzazione criminale, torna in libertĂ .

Appalti e mazzette, tutti liberi tranne Alesci: obbligo di dimora per l'assessore al turismo di Licata, Maria Sitibondo; “Appalti e mazzette”: domiciliari confermati per Alesci, obbligo di dimora per Sitibondo; “Appalti e mazzette”: misure cautelari in fermento.

“Appalti e mazzette”, tutti liberi tranne Alesci: obbligo di dimora per l’assessore al turismo di Licata, Maria Sitibondo - Tornano in libertà quattro dei cinque indagati arrestati lo scorso maggio: misura cautelare per l’assessore al turismo di Licata ... Si legge su grandangoloagrigento.it

“Appalti e mazzette”, esclusiva di Grandangolo: Alesci resta ai domiciliari, obbligo di dimora per Sitibondo - porta alla luce (in esclusiva) nuovi risvolti dell’inchiesta denominata “Appalti e mazzette” che ormai da 2 mesi scuote politica e impre ... Secondo licatanet.it