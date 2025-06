Incerottata inventata e mai doma | la 4×100 improvvisata commuove agli Europei a squadre punti solidissimi

Nonostante una sequela di infortuni e difficoltà, la staffetta italiana ha scritto una pagina di orgoglio agli Europei. Incerottati, sfortunati e mai domi, gli atleti hanno dimostrato che con determinazione si può superare qualsiasi ostacolo. La 4x100 inventata, ma tenace, ha conquistato un quarto posto che vale più di tante medaglie, lasciando il pubblico europeo senza fiato. Una vittoria di cuore e resilienza che resterà impressa nella storia.

Incerottati più che mai, colpiti da problemi fisici, sfortunati, iellati, ma mai domi. Marcell Jacobs aveva dato forfait dopo l’opaca uscita di Turku, Lorenzo Patta si è infortunato ieri sui 100 metri, Matteo Melluzzo si è operato pochi giorni fa, Roberto Rigali non era in condizione e Chituru Ali è lontano da certi standard. Una staffetta totalmente inventata ma caparbia ha saputo strappare un preziosissimo quarto posto nella 4×100 agli Europei a squadre, chiudendo con il tempo di 38.46 alle spalle di Paesi Bassi (37.87, record nazionale e dei campionato), Germania (38.27) e Gran Bretagna (38. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Incerottata, inventata e mai doma: la 4×100 improvvisata commuove agli Europei a squadre, punti solidissimi

