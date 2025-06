Incendio tremendo il Comune ordina | Finestre chiuse e niente attività all’aperto

Un incendio di vaste proporzioni ha scosso il cuore della costa livornese, trasformando il cielo in un mare di fumo e aria irrespirabile. Le autoritĂ hanno immediatamente disposto la chiusura delle finestre e vietato ogni attivitĂ all'aperto nel raggio di cinque chilometri, per proteggere la salute dei cittadini e contenere i danni. La situazione resta critica, ma le misure adottate sono un passo fondamentale per affrontare questa emergenza.

Fumo visibile da chilometri di distanza, odore acre nell’aria e una nube nera che ha attraversato il cielo della costa livornese nel pomeriggio di oggi. Il rogo divampato all’interno del polo dei rifiuti di Scapigliato, nel comune di Rosignano Marittimo, ha spinto le autoritĂ locali ad adottare misure immediate e precauzionali. Un’ordinanza urgente è stata emanata dal Comune: si ordina a tutti i residenti e presenti nel raggio di cinque chilometri dall’impianto di non soggiornare all’aperto e di tenere chiuse tutte le finestre fino a nuovo avviso. Si teme la diffusione di sostanze potenzialmente tossiche nell’atmosfera a causa della combustione di materiale stoccato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Incendio tremendo, il Comune ordina: “Finestre chiuse e niente attivitĂ all’aperto”

In questa notizia si parla di: comune - incendio - tremendo - ordina

Il Comune latita da 14 mesi e alla riqualificazione post incendio di Bastogi ci pensano le associazioni - A Bastogi, operai sono intervenuti in modo autonomo, poiché le ditte incaricate dal Comune non si sono fatto vivo.

Il tremendo incendio nella notte (FOTO ALL'INTERNO) Vai su Facebook

Tremendo incendio nella notte, due case in fiamme (FOTO e VIDEO), le strade strette mettono in difficoltà i mezzi anticendio: due anziani assistiti dai sanitari; Tremendo incendio, capannone crolla a causa delle fiamme; Per l’incendio allo stabilimento Darkem di Scarmagno prescritti i reati ai fratelli D'Arco dopo 8 anni.

Incendio nell'ex mobilificio, il Comune ordina la messa in sicurezza dell'area - Incendio nell'ex mobilificio, il Comune ordina la messa in sicurezza dell'area Con un'ordinanza urgente si chiedono alla proprietà interventi entro 15 giorni e una relazione su eventuali ... Secondo rainews.it

Furioso incendio in una fabbrica di vernici a Monterotondo, il sindaco di Fara ordina: finestre chiuse Il video dell'incendio - Il Messaggero - Si avverte anche nel territorio comunale di Fara Sabina, specie nella prima frazione di Passo Corese e nelle campagne, l'odore acre proveniente dall'incendio divampato nella ... Come scrive ilmessaggero.it